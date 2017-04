Ehitusloata maja poole suuremaks ehitanud paar peab tehtu lammutama

Britid Craig ja Gaynor Arnold armastasid oma kodu väga, aga tundsid, et ruumi on siiski pisut vähevõitu. Niisiis lammutasid nad olemasoleva maja maha sedasi, et alles jäi vaid paar esialgset seina, ja ehitasid uue maja, mis sai 70 protsenti vanast suurem, vahendab Daily Mail.

Tänasel päeval näeb endine tagasihoidlikumat laadi inglise maakodu välja selline:

Nende ehitustegevus tõmbas tähelepanu ja esimese käsu omavoliline ehitis lammutada said nad juba 2012. aastal. Paar otsustas aga oma kodu kaitsmiseks kohtusse pöörduda, kus nende juhtum on nüüd ühest kohtuastmest teise käinud juba ligikaudu viis aastat.

Uut hoonet kohapeal hindamas käinud spetsialistid on märkinud, et vähe sellest, et maja ehitati loata, on sellel väga suuri ja piirkonda sobimatuid möödapanekuid eksterjööris. Käigu kohta vormistatud paberites seisab, et inimlikult on paari vastuseis lammutamisele arusaadav, kuid see on täiesti nende oma viga, sest kui nende ehitusprojekt esialgu tagasi lükati, pidanuks nad selle nõuetega vastavusse viima, mitte oma suva järgi maja loata ikkagi püsti panema.

Tänaseks päevaks on tulnud ka lõplik kohtuotsus, millest selgub, et hoone lammutamisest Arnolditel siiski pääsu pole.