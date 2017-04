Fotod: vaata, milline on Saaremaa kalleim elumaja

Kõrkvere külas asuval piltilusal talukompleksil on krundi pinda kokku lausa 41 100 ruutmeetrit. Selle alal asub ait, saun, kuur ja uhke 1912. aastal ehitatud rehielamu. Kõik nimetatud hooned ja lisaks kelder renoveeriti vundamendist katuseni 2005. aastal.

/ www.kv.ee

/ www.kv.ee

Suures hoovis, kust avaneb merevaade Muhu poole, jagub ruumi enamasti kõikideks välitegevusteks.

/ www.kv.ee

/ www.kv.ee

Elamu esimesel korrusel asuvad kaks elutuba, kaks magamistuba, saun ja pesemisruumid. Teisel korrusel asuvad magamistuba koos duširuumiga, trepihall ja meelelahutusruum.

/ www.kv.ee

Kogu hoones on kõlarisüsteem, mis on muusikakeskusega ühendatud. Lisaks on olemas ventilatsioonisüsteem, mis hoiab suvel hoone jahedana ning talvel mõnusalt soojana.

/ www.kv.ee

Kiviseinad ja puidust detailid tekitavad kokku väga hubase interjööri.

/ www.kv.ee

Rohkem infot talukompleksi kohta leiad KV.EE koduleheküljelt!