8 punkti, mille põhjal vargad sinu kodu sihtmärgiks valivad

Väsinud välisuks

Kui välisuks on kole ja hooldamata, tekitab see ilmselt õigustatud mulje, et sisse on lihtne murda. Hästihooldatud ja värske värviga uks, vastupidi, tekitab tunde, et kogu maja on heas korras ja ilmselt vargakindel.

Ühekordne lihtne lukk

Sulle tundub, et pole vahet, missugune lukk su uksel on, ainult seni, kuni keegi selle lahti muugib. Alati on parem kahekordne lukk, turvauks või muu vargakindel lahendus.

Põnev prügi

Kui sinu prügikonteineris vedeleb uue võimsa arvuti karp või teleriümbris, tšekid, mis paljastavad kallid sisseostud, reedab see varastele kohe, et sinu elamise näol on tegemist kohaga, kuhu tasub sisse murda. Seega mõtle läbi, mida prügikasti viskad.

Pimedus

Pime majaesine võimaldab varastel südamerahus tegutseda. Mõistlik oleks valgustada vähemalt uksesine, aga parem, kui majaümbrus üleüldse oleks lampidega varustatud, et ei jääks pimedaid nurki, kus hea segamatult toimetada.

Täisistutatud majaümbrus

Kui akende all kasvavad suured põõsad, pakuvad need varastele suurepäraseid peidupaiku. Suured puud võimaldavad katsetada ülemise korruse akendest sisse murdmist. Puid ja põõsaid võib maja ümber ikka olla küll, aga hoolitse selle eest, et need liiga vargasõbralikuks ei areneks.

Täistuubitud postkast

Ei saa liiga palju meelde tuletada, et kui viibid pikemat aega kodunt eemal, palu keegi postkasti tühjendama. Pole paremat vihjet sellele, et sind ei ole kodus, kui üle ääre ajav postkast.

Head vaated

Kui sul on suured aknad, kust lihtne sisse kiigata, tõmba kodust lahkudes kardinad ette, et võõrad silmad ei pääseks uudistama, mis su kodus leidub.

Allikas: Popsugar