Mis oleks, kui koliks... Maardusse?

Miks Maardu?

Maardu on suurepäraseks elukohaks neile, kes armastavad linlikku elukeskkonda, aga peavad Tallinna jällegi liiga suureks - Maardu on piisavalt väike, aga samas mingi kahtluseta siiski linn.

Kinnisvara on Maardus pisut odavam kui Tallinnas ja kui tavaliselt on väiksemate linnade puhul probleemiks tööpuudus, siis maardulasi see eriti ei kimbuta: päris kodulinnas ei pruugi tõesti ametit leida, kuid Tallinn on nii lähedal ja transpordiühendus sellega nii hea, et enamik kohalikke käib nagunii sinna tööle.

Kuigi endiselt ringleb jutt, et Maardu on täis pätte, joodikuid ja narkomaane, ei pea see sugugi paika: kohalike sõnul on linnake tänaseks nii turvaline, et võid ka keset ööd minna automaadist sularaha võtma kartmata, et keegi sellele hammast ihuma tuleb.

Kiidetakse, kui korda on tehtud Maardu avalikud haljasalad: suviti on kõik lilli täis istutatud ja tänavad hoitakse alati puhtana.

Üritus Maardus. FOTO: SCANPIX/EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

Mis räägib Maardu kahjuks?

Kuna elanikkond on enamasti venekeelne, võib eestlasel, kes seda keelt ei valda, tekkida raskusi kaaslinlastega suhtlemisel.

Keeruliseks võib kujuneda ka eestikeelsest kodust pärit lapse koolitee, sest Maardus on vaid üks eestikeelne kool. Kui see mingil põhjusel valikust välja langeb, tuleb kooli käia Tallinna.

Pealinnaga võrreldes on mõistagi pisut piiratum ka kaubandusvõrk, samuti on kesisemalt meelelahutust, aga mõlemas valdkonnas areneb linn pidevalt. Samas on tegemist puudusega, mis iseloomustab iga väikelinna, mitte Maardu eripäraga.

Kui kallis?

Maardu kinnisvaravalik on väga mitmekesine. Näiteks 2-3-toalise renoveeritud korteri võib kätte saada juba 38 000 euroga, aga leidub ka päris mitu 75 000 eurost pakkumist, kusjuures kallima otsa kodud ei jää millegi poolest Tallinna südalinna disainkorteritele alla.

Majad on maardus aga kallid: 4-5toalise renoveeritud elamise eest tuleb välja käia minimaalselt 125 000 eurot.

Üürikortereid on Maardus pakkuda vähe ja nende hinnad jäävad 200 ja 400 euro vahele.

Kortermaja Maardus. FOTO: KV.EE

Koolid?

Maardus on kolm üldhariduskooli: Maardu Gümnaasium, Kallavere Keskkool ja Maardu Põhikool. Huviharidust saab omandada Maardu Kunstide Koolis.

Aga töö?

Maardu inimeste suurimateks tööandjateks on Iru soojuselektrijaam ja Muuga sadam. Tööpakkumisi leidub peamiselt liht- ja oskustöölistele, kõrgharidusega spetsialistidel tuleb tööd otsides pigem pealinna poole vaadata.

Muuga sadam. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES / MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mida vabal ajal teha?

Maardus on väga aktiivne seltsielu ja aasta suursündmuseks on kahtlemata iga-aastane sügislaat, palju peetakse ka muid vabaõhuüritusi.

Lisaks ühiselt korraldatud ettevõtmistele saab vaba aega veeta sportides: selleks pakub võimalusi näiteks Maardu spordikeskus, kus ujula, jõusaal, lasketiir ja muud saalid. Lahe spordikeskuses on lisaks jõusaalile ka aeroobikasaal.

Tervisesportlased leiavad aastaringselt hulganisti sportimisvõimalusi ka õues.

Kalastajatele on suurepäraseks ajaveetmiskohaks Maardu järv, pered aga kogunevad soojal ajal nädalavahetuseti meelsasti parki Maardu piiril, kus pingid ja lõkkekohad ehk kõik vajalik pikniku pidamiseks.

Maardu sügislaat. FOTO: Scanpix/Postimees/Mihkel Maripuu

Kuhu sööma minna?

Maardu kõige peenem söögikoht on ilmselt restoran Aharon, kus sageli suuremaid ja olulisemaid sündmusi, näiteks juubeleid ja pulmasid tähistatakse.

Lihtsamat kehakinnitust saab Bogema-nimelises kohvikus - seda kohta soovitavad mitmed kohalikud.

Sushisõprade rõõmuks tegutseb linnas ka Sky Sushi, pitsasõbrad leiavad Maardust Peetri Pizza esinduse.

Midagi veel?

Maardu inimesed ise kiidavad, et neil on väga ühtehoidev kogukond ja paju tehakse ära kodanikualgatuse korras.

Maardu ligikaudu 18 000 elanikust 25 protsenti on eestlased. Kokku elab linnas enam kui 40 rahvuse esindajaid.

Iseseisvaks linnaks sai Maardu alles 1991. aastal - enne oli see osa Tallinnast.