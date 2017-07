Mis oleks, kui koliks... Võsule?

Miks Võsu?

Võsu on üks muretumaid kohti Eestis, kus aastaringselt, ka siis, kui tänavad talvel inimtühjad, on tunda suvetunnet. Mere- ja männimetsaõhk teeb tuju heaks ja teeb tervisele teene. Koht on väike, aga selles peitubki tema võlu: kõik on käe-jala juures, aleviku ühest otsast teise on paraja jalutuskäigu maa.

Võsu oma rannaäärsete häärberite ja ka kaasaegsemate suvekodudega on lihtsalt silmale ilus vaadata, inimesed sõidavadki siia ka lihtsalt selleks, et alevi vahel ringi jalutada.

Kuigi Lääne-Virumaal, pole Võsu kaugel Tallinnast ja paljud pealinlased on kas suvehooajaks või suisa päriseks Võsule kolinudki. Autoga sõidab siit linna vähem kui tunniga.

Kõik eluks esmavajalik on siin olemas: toidupood, kool, lasteaed, meelelahutus ja mõnus kogukond.

Ja kahtlemata räägib Võsu kasuks see, et need, kes juba kanda kinnitanud, siit naljalt ei lahku, sest Võsu igavene suvi teeb inimese lihtsalt õnnelikuks.

Võsu sadam. FOTO: Scanpix / Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Mis räägib Võsu kahjuks?

Linnast tulnud inimesele on Võsul kahtlemata ka palju puudusi: poode on aleviku peale vaid üks ja see ei ole just liiga suure valikuga.

Lastel tuleb pärast põhikooli kaugemale õppima minna, sest Võsu Kool on kõigest üheksaklassiline.

Linnameluga harjunud inimese võib üks tüüpiline talvepäev Võsul täiesti ära ehmatada: alevis ringi jalutades pole sugugi haruldane, et väga pika aja jooksul ei näe mitte ühtegi inimest. Sõnaga: talvel on Võsu pealtnäha täiesti väljasurnud, kuigi pigem siiski lihtsalt rohkem siseruumidesse kolinud.

Võsu Jazz festival. FOTO: Scanpix / Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Kui kallis?

Kinnisvara liigub Võsul harva ja vähe ja hinnad on kõrged. Eriti raske on leida kortereid, kõige lihtsam suvilaid. Pea olematu on üüriturg, kui midagi leidubki, on tegemist lühiajaliste pakkumistega suveks.

Praegu on pakkumisel üks kolmetoaline korter, mille eest soovitakse saada 34 995 eurot.

Üürikortereid pole saadaval ühtegi.

Majade hinnad jäävad 59 000 ja 215 000 euro vahele, alumises otsas on nõukaaegsed suvilad, ülemises ruumikad uusehitised.

Põhiline müügi- ja üüriinfo liigub Võsul suust suhu ja sageli jõutakse kaubale enne, kui pakkumised mõnda portaali üles saavad. Seetõttu tasub Võsule kinnisvara otsival inimesel kasutada kõikvõimalikke kohalikke kanaleid oma huvi reklaamimiseks.

Võsu kinnisvara. FOTO: Scanpix / KASPER MÄE/VIRUMAA TEATAJA

Koolid?

Võsul tegutseb üheksaklassiline Võsu Kool ja üks lasteaiarühm.

Aga töö?

Tööga on Võsul, nagu igas väiksemas alevikus, ikka väga kehvavõitu. Suvehooajal leidub kohalikule rohkem rakendust, sest avatud on mitmed turistidele suunatud asutused, mis talveks suletakse.

Kui ei taha Tallinna, Rakverre või mõnda väiksemasse ümberkaudsesse kohta tööle käia, on variantideks peamiselt kas kaugtöö või oma ettevõtlusega tegelemine. Suvel tasub turistidele suunatud äri end siinkandis kahtlemata ära, kuid talvekuudeks peaks olema varuplaan.