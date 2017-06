Fotod: tõeliselt romantiline ja idülliline kodu Püünsis

Kui tihti on Viimsis paiknevad kodud ülimodernsed ja sisustatud viimaste trendide järgi, siis selles puiduses ja helges majas on snitti võetud pigem romantiliste maakodude pealt. See aga ei tähenda, et kodu oleks vanamoeline või iganenud, hoopis vastupidi! Selle kodu kujundus sobiks ideaalselt ka mõnda sisustusajakirja.

Puitkarkassile ehitatud neljatoalises majas on üldpinda kokku 126 ruutmeetrit. Maja planeering on avar ja valgusküllane, samuti avaneb elutoast uks päikeselisele terrassile.

Maja on soojustatud villaga, kuid talvisel ajal kütab kodu kamin ja õhksoojuspump. Lisaks on kõikides siseruumides põrandakütte valmidus veetorustiku baasil. Vannitoas ja esikus on elektriga põrandaküte.

Siseviimistluses on järgitud looduslähedast ja inimsõbralikku joont: nii seinad kui ka põrandad on laudisest. Esikus ja sanitaarruumides on kasutatud keraamilisi plaate.

Kõrgete lagedega magamistoad on ruumikad – suurim neist võtab enda alla lausa 19 ruutmeetrit.

Saunaga vannituba ja WC on majja ehitatud eraldi. Hetkel asub vannitoas vaid dušš, kuid perfektne koht on olemas ka vanni paigaldamiseks.

Hubane kodu on müügis 199 000 euroga. Rohkem infot ja pilte näeb KV.ee kuulutusest.