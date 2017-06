10 riiki, kuhu laste parema tuleviku huvides tasuks kodu rajada

Rahvusvahelise ühingu Save the Children 2017. aasta uuringust selgub, et parimad riigid lapsekasvatuseks asuvad meie lähiümbruses ja ega Eesti kohalgi ses tabelis midagi viga pole: platseerume 26. kohale 172 riigi hulgas, edestades näiteks Lätit, Poolat, Venemaad, Ungarit ja isegi Ameerika Ühendriike – viimane on tabelis alles 36. kohal.

Riigid reastati mitme teguri alusel, muu hulgas uuriti näiteks elukvaliteeti, surmasid elussündide kohta, toitumisharjumusi ja toidu kvaliteeti ja muud sellist.

10 parimat riiki, kus lapsi kasvatada:

1. Norra

2. Sloveenia

3. Soome

4. Holland

5. Rootsi

6. Portugal

7. Iirimaa

8. Island

9. Itaalia

10. Belgia/Küpros/Saksamaa

10 riiki, mida tuleks vältida:

1. Kongo

2. Guinea

3. Sierra Leone

4. Burkina Faso

5. Lõuna-Sudaan

6. Tšaad

7. Somaalia

8. Kesk-Aafrika Vabariik

9. Mali

10. Nigeeria

Kogu uuring on leitav SIIT.