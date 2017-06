Mis on nõukaaegse suvila saatus tänapäeval?

Gerli, kellele kuulub üks selline väga tüüpiline majake Lääne-Virumaal Võsul, on seda meelt, et midagi hullu kindlasti ei saa, pigem on tulevikuväljavaated helged. Maja, mis praegu Gerli käes, ehitas tema vanaisa 1973. aastal. Seal on möödunud nii Gerli kui ka tema ema lapsepõlvesuved ja viimased kaheksa aastat on ta oma perega selles majas peaaegu aasta ringi elanud. Hea meelega kõneleb ta, milline on elu ühes sellises suvilas tänapäeval.

Mingit nõukanostalgiat Gerli suvekodust otsida ei maksa – tüüpiline interjöör tumekollaseks tõmbunud sisevoodrilauaga, mis nendele suvilatele omane oli, on siit ammu kadunud ja asendunud nüüdisaegse helguse ja valgusega. Sõnaga, maja on täielikult renoveeritud ja tublisti ajakohastatud. Rajatud on ka juurdeehitis, tänu millele lisandus üks tuba, garderoob ja kinnine klaasustega terrass, mis soojal päeval väliterrassiga ühendatud. Muudatusi on tehtud ka aias: pärast lapse sündi ehitas Gerli koos abikaasaga krundi ümber aia. Endistel aegadel piirdeaedu polnud, nüüd aga püstitatakse neid Gerli sõnul usinalt.

Õdus kinnine terrass ühendab õue- ja toaelu. FOTO: Erakogu

Juuretunne hoiab kinni

Kui paljud näevad selliste suvilarajoonide juures vaid puudusi, ei jää Gerli plusside üleslugemisega hätta. Võsu suvilad, nagu enamik nõukaaegsetest suvitusrajoonidest, on linnale piisavalt lähedal. Sinna pääseb hästi ligi. «Kõik naabrid on küll väga lähedal, aga mulle see sobib, annab kuidagi turvatunde ning samas on ikkagi piisavalt privaatne, et saame oma suvila hoovis isekeskis toimetada,» räägib Gerli. Võsul on ka kõik vajalik lähiümbruses olemas: pood, kohvikud, spordisaal, raamatukogu. Igasugu üritused tulevad koju kätte, näidatakse kino. Üldjoontes asuvad ka kõik sellised suvilarajoonid kas asulas sees või selle vahetus läheduses, nii et eluks hädavajaliku puudumine ei tohiks kusagil probleem olla.

Suvila müümise ja mõne teistsuguse suvekodu hankimise peale pole Gerli kunagi mõelnud. «Minu ema oli neliteist, kui see suvila valmis sai, kogu lapsepõlve suved olin ka mina siin ja sama muster kordub nüüd meie enda lapse peal,» ütleb ta ning lisab, et kuigi talle meeldivad väga ka talutüüpi majapidamised, on neil selle kohaga nii emotsionaalne side, et vahetus või müük ei tule kõne allagi. «Vastupidi, oleme pärast renoveerimist elanud siin mitte ainult suvekuudel, vaid varakevadest kuni talve tulekuni,» märgib ta. Küllap oleks juba kogu täiega Võsule kolitud, kui mõni asi ei takistaks.

Kui paluda rääkida suvilarajoonide puudustest, ei saa Gerli nimekiri just kuigi pikk. Ta ütleb, et kuigi paljusid võib häirida vähene privaatsus, kuna enamasti on majad suvilarajoonides tihedalt koos, on tema jaoks naabrite lähedus just pluss, mis pimedamatel õhtutel turvatunnet lisab.

«Eks teatud suvilatesse juhtub ka vahest nädalavahetusteks pidutsevaid noori, kes muusika üleliia valjult mängima panevad, kuid pikki magamata öid mul õnneks väga palju olnud ei ole. Neil hetkedel tuletan meelde, et olen ise ka suvilas nooremana pidusid korraldanud,» muigab Gerli. Pealegi tulevat seda ette harva mõnel soojal nädalavahetusel või suurema ürituse ajal, nii et väga see närve ei söö. «Muul ajal saad nautida linnulaulu ja merekohinat,» ütleb ta.