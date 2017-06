5 asja, mida väliköögi ehitamisel silmas pidada

1. Vali väliköögile hea asukoht. Kaminamees OÜs töötava pottsepp Alan Ahvena sõnul tuleb väliköögi asukoht valida hoolikalt. «Kui väliköök on majast liiga kaugel, võib vahemaa muutuda tüütuks ja pigem ebapraktiliseks. Samas tuleks tulekolle ehitada hoonetest vähemalt nelja meetri kaugusele, et see endast tuleohtu ei kujutaks,» selgitas Ahven. Kindlasti tuleb pottsepa sõnul ka jälgida, et korsten poleks asetatud puudele ega põõsastele liiga lähedale.

2. Ehitamist alusta plaaniga. Kui planeeritud köök on suurem kui 20 ruutmeetrit, tuleb spetsialisti sõnul esitada ehitusteatis. Kui aga köögi suurus peaks olema üle 60 ruutmeetri, läheb vaja ka ehitusluba. «Enne väliköögi ehitamist on mõistlik joonistada ka lihtne eskiis,» andis pottsepp nõu. «Samuti tasuks mõelda välja kindel aeg, millal ehitamine plaanis teostada. Mõistlikuim valik on selleks tavaliselt suvi.»

/ www.flickr.com

3. Materjali valikuid on palju. Ahvena sõnul on tulekolde ja väliköögi ehitamiseks erinevaid võimalusi. «Tihti kasutatakse ehitamiseks näiteks telliseid, paekivi ja maakivi. Tavaliselt on lihtsaim viis aga köök ehitada kergplokkidest,» räägib pottsepp.

Kõige soodsam viis köögi ehitamiseks on Ahvena sõnul aga vanade materjalide taaskasutamine. «Ise ehitades saab näiteks ära kasutada kõik vanad tellised ja kivid. Tellimustööde puhul seda aga teha ei saa,» selgitab pottsepp.

4. Ära unusta vundamenti! Kuigi ise ehitamisel jäetakse see samm tihti tegemata, tuleks pottsepa sõnul vundament väliköögi alla valada igal juhul. «Vundament hoiab rasket müüri ja katust ühes tükis. Vastasel juhul võib kogu raske konstruktsioon tasapisi maa sisse vajuma hakata.»

5. Lihtsaim viis on osta valmis köök. Aeganõudvale väliköögi ehitamisele on võimalik soetada ka kiirem alternatiiv. «Paljudes ehituspoodides on saadaval juba eelnevalt valatud detailid, mis saab ise lihtsalt kokku paigutada,» rääkis Ahven. «Samas tuleks meeles pidada, et korralik vundamendiga väliköök on kvaliteetsem ning peab tunduvalt kauem vastu.»