Fotod: Tallinna kesklinna kerkivad omapärased tornelamud

Kalevi Panorama nimelise arenduse ehitamine algas käesoleva aasta kevadel Arendaja ise on seda meelt, et asukoha mõttes on koduostjale tegu tõelise peavõiduga: Võistluse tänavale kerkivad majad on kesklinnas, aga kuna tegu on väga vaikse ja rahuliku piirkonnaga, elataks justkui keset loodust, boonuseks peetakse ka suurepäraseid panoraamvaateid merele ja vanalinnale.

/ kalevipanorama.ee

Majadele tulevad klaasitud rõdud, penthouse-tüüpi kahekorruselistele korteritele tuleb ka kaminavalmidus. Kõikide korterite juurde kuulub targa kodu lahendus.

Igale korterile saab ostja valida endale sobiva sisekujunduspaketi.

/ kalevipanorama.ee

Korterid on kahe- kuni viietoalised ja nende hinnad jäävad 115 000 ja 476 000 euro vahele. Panipaiga ja parkimiskoha eest lisandub korteri hinnale vastavalt 500 ja 17 500 eurot.