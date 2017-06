Fotod: modernne, kuid eriliselt hubane maakodu Võrtsjärve ääres

Neljatoaline kodu on 163 ruutmeetri suurune ning sobib perfektselt nii aastaringseks elamiseks kui ka suvekoduks.

Ehitamisel, viimistlemisel ning sisustamisel on kasutatud ainult kvaliteetseid materjale. Hinnas on kogu sisustus ja isegi muruniidukid, et majja oleks võimalik koheselt sisse kolida.

Kaheteist ruutmeetrises köögis on olemas nii elektripliit, külmik kui uus köögimööbel.

Tualettruum ja vannituba paiknevad majas eraldi. Lisaks avaneb vannitoast ka uhke ja trendikas saun.

Eramu asub privaatsel 10,79 hektari suurusel kinnistul, mis piirneb ühest küljest Rõngu jõe ning teisest küljest Võrtsjärve rannaribaga. Ümberkaudsetes metsades on ka väga palju suurepäraseid seene- ja marjakohti.

Kinnistu kõrval asub ka paadi-ja kalasadam, kus on kokkuleppel võimalik oma paati/kaatrit hoida või lihtsalt kalameeste käest värsket kala osta.

Kinnistu on müügis 315 000 euroga. Vaata rohkem pilte ja infot KV.ee koduleheküljelt.