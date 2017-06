5 geniaalset ideed väga laisale aiaomanikule

Aed võib ilus ja pilkupüüdev olla ka siis, kui selle korrashoid ei nõua üleinimlikke pingutusi vaid, vastupidi, eriliselt vähe hoolt.

Kõrrelised muru asemel

/ www.flickr.com

Kui muruniitmine ei kuulu su meelistööde hulka, istuta aeda palju kõrrelisi, mis peavadki kõrgeks kasvama, ja raja nende vahele teerajakesed. Nii ei pea sa aias mitte midagi tegema.

Värviline mööbel

/ www.flickr.com

Kes on öelnud, et aeda peab värvi andma just lilledega? Punane aiamööbel, taevasiniseks võõbatud kuur või muu taoline julgelt värviline ese teeb ära täpselt sama töö.

Kunstmuru

/ www.flickr.com

Väikse, näiteks ridaelamuboksi aialapi puhul, on väga heaks ja mugavaks lahenduseks kunstmuru. Tänapäeval on nende kvaliteet nii hea, et keegi ei saa vahest aru, kui just väga lähedalt uurima ei hakka.

Terrass

www.flickr.com

Suure osa aialapist võib vabalt terrassi alla panna - see ei nõua mingit igakuist hoolt, vaid mõne aasta järel tuleb pinnaviimistlust uuendada.

Teerajad

/ www.flickr.com

Palju hooltvajava lillepeenraga võrdne pilgupüüdja võib olla hoopis efektne teerada. Ei pea kasutama klassikalist kivisillutist, on olemas väga eriilmelisi ja põnevaid plaate, millega teed sillutada.

Allikas: HouseLogic