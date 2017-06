Põnevad kinnisvarakuulutused mais: näitlejanna kodu ja saarega villa Nõmmel

1. Maja Randveres, 219 000 eurot

/ KV.EE

Viimsi vallas Randveres omanikku otsinud maja püüdis maikuus kõige enam KV.EE kasutajate tähelepanu. Seda vaadati pea 3000 korda enam kui teisele kohale jäänud kodu.

2. Neljatoaline korter Viljandis, 68 900 eurot

/ KV.EE

Kui tavaliselt väikelinnade kodud siia edetabelisse ei mahu, on see õdus korter end suisa teisele kohale nihverdanud. Aga on ka põhjust - vaadake kuulutusest ise.

3. Oma saarega eramu Nõmmel, 490 000 eurot

/ KV.EE

Sellest villast oleme varemgi kirjutanud - maja juurde kuulub paat ja oma väike saareke.

4. Nelja magamistoaga maja Kosel, 125 000 eurot

/ KV.EE

Lihtne ja armas uusarendus Kose alevikus. Läheduses Pirita jõgi.

5. Adeele Sepa korter Viljandis, hind 77 000 eurot

/ KV.EE

Ka sellest kodust oleme juba kirjutanud: näitlejanna Adeele Sepa mõnus neljatoaline õdusa sisustusega korter Viljandis otsib uut omanikku.