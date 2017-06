Majaomanik lasi lindude peletamiseks preestril oma kodu ära õnnistada

Koduomanik Johnaton Poulaini sõnul ründavad rongad tema äsja ehitatud kodu nii jõhkralt, et aknaraamidele jäävad isegi vereplekid. Mees väidab, et lindude toksimise tagajärjel peab ta välja vahetama vähemalt kümme aknaruutu.

«Millegipärast proovivad nad meeleheitlikult tuppa pääseda,» kommenteeris Poulain NTVle.

Facebooki postitatud videolt on näha, kuidas üks suurtest lindudest akna ees edasi-tagasi marsib ning jõuga läbi akna tahab tungida. Seitsmeminutilist klippi vaadati vähem kui 24 tunni jooksul üle 4000 korra.

Kui kohalikud looduskaitsjad ei oska olukorda kommenteerida ning väidavad, et pole varem midagi sarnast näinud, siis sotsiaalmeedias jagatakse ohtralt erinevaid teooriad, mis veidrat lindude käitumist põhjustada võib.

Enamik kommenteerijatest arvab, et rongaema munes varasemale ehitusplatsile oma munad ning proovib nüüd oma poegade juurde pääseda. Poulain on aga tulnud välja oma teooriaga. «Ma kolisin sisse detsembris ja viibisin ka maja ehitamise ajal tihti siin. Ma ei usu, et majas mõni linnupesa on,» arvas mees. «Arvan lihtsalt, et nad näevad aknast oma peegeldust ning proovivad seda rünnata.»

Poulain väidab aga, et linnud pommitavad tema kodu vaid siis, kui teda ennast kodus pole. Ühel päeval pidi mees lindude rünnaku pärast lausa sadade kilomeetrite kauguselt lennukiga koju lendama. «Minu naaber saatis mulle videoklipi, kuidas rongad akent kraapisid ning majja sisse tahtsid tungida. Mul ei jäänud üle muud, kui kohe koju sõita,» rääkis mees. Naabritel see-eest aga ronkadega probleeme pole olnud.

Kuna Poulain ei ole leidnud muud viisi, kuidas rongad teda rahule jätaksid, on mehel plaanis võtta ühendust kõrgemate jõududega. Tänaseks on mees kontakteerunud kohaliku preestriga, et too tema maja ära õnnistaks.