5 toataime, mis suvel toad jahedana hoiavad

Mõned taimed kasutavad sooja õhku, et hapnikku toota. Selle tootmisel muutub aga ümbritsev õhk puhtamaks ning õhutemperatuur madalamaks, vahendab Popsugar. Siin on mõned taimed, mis suvel kindlasti oma tuppa muretsema peaksid.

Kuld-nõelköis

/ www.flickr.com

Kuld-nõelköis, mis on rahvakeeli tuntud ka kui tarsaniköis, on toataimena väga levinud. Lisaks sellele, et ronitaime on väga lihtne hooldada, puhastab see õhku kahjulikust metanaalist.

Harilik aaloe

/ www.flickr.com

Aaloe ei ole vaid imeline ravimtaim, vaid puhastab ka õhku. Taim hoiab toad värske ja hapnikurikkana.

Havisaba

/ www.flickr.com

See toataim paiguta oma magamistuppa. Taim eraldab hapnikku öösel ning hoolitseb selle eest, et magades õhk värskena püsiks.

Tups-rohtliilia

/ www.flickr.com

Tups-rohtliilia on väga levinud toataim. Seda on imelihtne kasvatada ning on üks parimatest õhupuhastajatest.

Kummipuu

/ www.flickr.com

Isegi, kui kodus on ruumi vaid pisikeseks kummipuuks, muudab see õhukvaliteeti palju. Kummipuu eraldab rohkelt hapnikku ning puhastab õhust kahjulikke toksiine.