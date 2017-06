Kuidas silikoonist vormid kõige kergemini puhtaks saada?

Võib küll tunduda, et silikoonist vorme on sama lihtne puhastada kui neid kasutada. Reaalsus on aga see, et vormide külge jäävad sageli õlijäägid ja rasv. Kuidas neist aga kõige kergemini lahti saada?

The Kitchn võttis ühendust kolme puhastuseksperdiga, kes silikoonist vormide puhastamiseks nippe jagasid.

1. Puhastamiseks pole vaja midagi erilist

Silikoonist koogivormide puhastamiseks ei ole ekspertide sõnul vaja midagi rohkemat kui kuuma vett ja nõudepesuvahendit. «Silikooni puhastamisel võib tulla aga ette, et looduslikud ja kemikaalivabad nõudepesuvahendid ei aja asja ära,» teadis puhastusekspert Jolie Kerr.

Eksperdid soovitavad ka vormide pesemisel kasutada alati kummikindaid, sest vesi peaks olema nii kuum, kui vähegi võimalik. Kui kuum vesi ja võimas nõudepesuvahend olemas on, alusta küürimist, kuid ära üllatu, kui vorm esimese korraga puhtaks ei lähe.

Õnneks on paljud vormid ka nõudepesumasinakindlad, seetõttu saab need käsitsi küürimise asemel hoopis masinasse pista.

2. Kuumus on sinu sõber

Kui vormi külge on kõrbenud mõned muffini või keeksi jäänused, on parim viis nende eemaldamiseks vorm uuesti ahju pista. Pista vorm umbes 200-kraadisesse ahju ning hoia seda seal umbes 10 minutit. Seejärel lase vorm kuuma vee alt läbi ning kinnised tükid peaksid kohe eemalduma.

3. Söögisooda aitab alati

Kui oled kõiki teisi nippe järginud, aga vorm on ikka õline, soovitab puhastusekspert Kerr kasutada söögisoodat. «Sooda teeb kõik puhtaks! Sega soodat veega, et sellest tekiks pasta. Sellega hõõru vormi ning võid kindel olla, et rasv eemaldub kohe,» andis spetsialist nõu.

4. Ära küüri liiga palju!

Silikoonist vormide puhastamiseks ei tohiks spetsialistide sõnul iial kasutada karedaid nuustikuid või puhastusharju. «Need võivad vorme kahjustada ning neilt kaitsva kihi maha hõõruda,» teadis puhastusekspert Judi Alexander.

5. Ära määri vorme

Selleks, et tulevikus eriti õliseid vorme vältida, soovitavad eksperdid vormid enne kasutamist määrimata jätta. «Silikoonist vormide puhul pole vaja neid eraldi rasva või õliga määrida. Koogid tulevad ka määrimata vormidest väga hästi välja,» teadis ekspert Brandon Iacometta.