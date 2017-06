Ekspert annab nõu: kuidas suvekodu turvalisena hoida?

G4S kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnul algab suvekodu turvalisus lihtsatest asjadest. «Lahkudes sulge aknad ja lukusta uksed, hoia hoov asjadest puhas ja pane kõik vähegi väärtuslik silma alt ära,» soovitas Raja. Et suvekodu turvalisus oleks omaniku kontrolli all ka saja kilomeetri kaugusel, tasub eksperdi sõnul aga investeerida valveseadmetesse.

Raja sõnul sobib suvilasse näiteks liikumisanduriga valvesüsteem, mille saab siduda mobiiltelefoniga. «See annab võimaluse hoonet iga kell distantsilt valve alla panna,» rääkis mees. Taoliste valvelahenduste kuumaksed jäävad tavaliselt 15 euro kanti. «Sageli on suvekodudel ka kõrvalhooned nagu kuur ja saun, mis tuleks samuti valveseadmetega varustada. Lisaks saab turvasüsteemiga ühendada suitsuanduri, mis tulekahju puhkedes turvaettevõtte juhtimiskeskusesse signaali saadab.»

Kes soovib oma linnakorterist jälgida, mis olukord on suvilahoovis, peaks lisaks paigaldama videokaamerad, mille pilti saab nutitelefonist jälgida. «Kaamerad mõjuvad vargale heidutusena või pakuvad varguse korral asitõendeid varga tegevusest,» teadis Raja.

Raja sõnul on võimalus veel kasutada sellist turvasüsteemi, mis ei ole ühendatud turvaettevõttega, aga saadab näiteks nutitelefoni äpi kaudu suvilaomanikule häiresignaali - see tähendab, et inimene peab häireteatele ise reageerima. «Oma suvekodust kaugel elavatele inimestele selline lahendus seetõttu ei sobi. Samuti võib juhtuda, et näiteks reisil olles ei ole kiirelt kedagi kohale saata. Tuleb ette olukordigi, kus telefon peab olema välja lülitatud või hääletul režiimil. Siis jääb häiresignaal üldse märkamata,» selgitas Raja. Suvekodu valve ühendamine turvaettevõttega annab spetsialisti sõnul selle eelise, et häirele on igal kellaajal valmis reageerima vajaliku ettevalmistuse saanud turvatöötajad.

Samuti on Raja sõnul tähtis meeles pidada, et valveseadmeid on vaja hooldada - see tagab süsteemi tõrgeteta töö. «Turvaettevõtte tehniku abiga tuleks valvesüsteem kord aastas üle vaadata,» andis mees nõu.

Selleks, et suvekodu hoida turvalisemana ka süsteemita, soovitab Raja järgnevaid võtteid: