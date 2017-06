Viis asja, mida majaomanik igal aastal tegema peaks

Puhasta katuserennid. Rennidesse koguneb ajapikku närbunud puulehti, surnud putukaid, närilisi ja ehk ka paar lendavat taldrikut. Puhasta neid vähemalt korra aastas, et lume- ja vihmavesi korralikult mööda renne alla saaks voolata ning katust koormama ei hakkaks.

Auruta või vii vaibad keemilisse puhastusse. Isegi kui sa jalanõudega vaibal ei käi ning vaip näeb puhas välja, koguneb sinna aja jooksul siiski mustus ja tolm (eriti väikeste laste ja loomade puhul). Korra aastas rendi aurupuhastaja, telli professionaal või vii vaip keemilisse puhastusse, et vaip veel aastaid ilusana püsiks.

/ www.flickr.com

Pese oma aknad korralikult. Isegi kui puhastad seestpoolt oma aknaid tihedamini kui korra aastas, vajavad need vahel ka väljast korralikku küürimist. Kui kõrgemate korruste aknaid tuppa avada ei saa, võta appi redel või palka professionaal.

Tühjenda oma sahtlid. Vähemalt korra aastas peaks võtma hetke, kui sorteerid ja puhastad kõik oma sahtlid. Tee puhastustöid toa haaval, kuni lõpuks kõik sahtlid tolmust ja ebavajalikust sodist vabad.

Lõika puid ja põõsaid. Aeg-ajalt tuleks viljapuudele teha hoolduslõikus, et need tugeva ja tervena püsiksid ning mahlakaid vilju kannaksid. Vahel tuleks kärpida ka põõsaid ja ilupuid, et ka need ilusana püsiksid ja naabreid häirima ei hakkaks.