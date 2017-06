Mis oleks, kui koliks... Kihnu saarele?

Kihnu muuseum / Foto: Mailiis Ollino

Koolid?

Kihnu Põhikoolis on üheksa klassi ning kooli all töötab ka lasteaed. Õpilasi on hetkel 29, järgmisel õppeaastal astub esimesse klassi 10 õpilast. Lasteaias on aga 20 kohta.

Kihnu koolis toimuvad ka kihnu keele, laulu ja tantsu tunnid. Samuti õpivad peaaegu kõik kooliõpilased kohalikus Pärimuskoolis kas viiulit, akordioni või kitarri.

Kihnu kool / ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Aga töö?

Järjest suuremat rolli mängib turism ja eraettevõtlus. Väga paljud kihnlased pakuvad kodumajutust, toitlustust, giiditeenust ja auto- või jalgrattarenti.

Palju tehakse ja müüakse käsitööd ja kohalikku toitu. Suur elatusala on endiselt ka kalandus.

Lisaks eraettevõtetele saavad inimesed tööd ka riigiametites – koolis, lasteaias, vallavalitsuses. Otsitakse ka kaugtöö võimalusi, mida saaks teha arvuti kaudu kodusaarel, kuid käiakse tööl ka mandril või koguni välismaal.

Kihnu käsitöö / URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Mida vabal ajal teha?

Suvel on tegevusi väga palju – nädalavahetustel ajab üks üritus teist taga ning ka nädala sees toimub piisavalt. Rahvast on palju ja igapäevaselt on avatud söögikohad ja kõrtsid. Ka kõik «linnakihnlased» proovivad suvel võimalikult palju aega kodusaarel veeta.

Kes ei taha suuremat melu, saab alati minna randa lõket tegema ja päikeseloojangut vaatama või metsa linnulaulu kuulama.

Kihnu transport / URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Talvine periood erineb suvest kardinaalselt. Siis on kõik vaikne, söögikohad on suletud ja rahvast on vähe. Kihnlaste sõnul on talv hea aeg, millal suvemöllust puhata ja uueks hooajaks energiat koguda.

Halbade ilmadega käiakse veel teineteisel külas, tehakse käsitööd ja ollakse oma perega. Vaba aega sisustavad ka rahvakalendritähtpäevad, mil külarahvas kokku tuleb. Siis mängitakse pilli ja tantsitakse.

Kihnu / ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Kus süüa?

Juba aastaid tegutsevad Kihnus põhilised kaks söögikohta – Rock City ja Kurase. Kui esimeses on rõhk kodustel suurtel praadidel, siis teine ajab rohkem restorani joont.

Sel suvel on esmakordselt avatud ka väike Lohu kodukohvik, kust saab osta värskeid kooke, kohvi, jäätist. Kurase kõrvale kerkib parasjagu ka grillbaar – selle kohta ei oska kohalikud veel midagi kosta, kuid kohta oodatakse huviga.

Samuti on lootus, et avatakse suvine Metsamaa pärimustalu vahvlikohvik, mille võlu on justnimelt vana talumaja hõng ja nostalgilised krõbedad vahvlid.

Gruppide toitlustamisega tegelevad Linaküla rannakämping ja Tolli turismitalu, leiba-saia ja suitsukala saab osta sadamaturult või näiteks otse Rooslaiu talust. Seega midagi leidub igale maitsele.

PRN01: KIHNU KULTUURIP / URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Kurase kohvik / Foto: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Midagi veel?