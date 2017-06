Koduomanik: ma ei luba oma sõprade lapsi oma koju

«Ma plaanin kohe saata laiali Facebooki-kutsed ühele üritusele, mis minu juures toimub. Ja ma kirjutasin sinna, et lapsed ei ole teretulnud,» kirjutab veebiportaali Country Living toimetaja Amanda. Ta teab, et suurem enamik inimestest peab teda seepärast ilmselt täielikuks tõpraks, aga leiab samas, et tal on õigus oma kodus oma reeglid kehtestada. Pealegi, nagu leiab Amanda, on ta oma sõprade laste pärast juba piisavalt kannatanud.

«Minu kodu on väike, teravate nurkadega, ja mul on väga energiline koer, mis koostoimel lastega on katastroofi retsept,» ütleb Amanda. Samuti on ta tüdinud sellest, et kui lapsed on seltskonnas, ei saa ta kunagi sõpradega segamatult juttu ajada. «Aastate jooksul olen juba harjunud, et olen väikelapse kõrval seltskonnas alati kolmas ratas, aga tegelikult ma ei taha ju sellega leppida,» sõnab naine.

Ta teab, et paljud peavad teda isekaks ja südametuks, sest ta ei taha oma seltsielu sõprade lastele ohverdada. «Aga see on minu kodu. Mul on õigus lapsed siin keelata. Sest ma lihtsalt ei taha neid siia,» tõdeb naine.

Ta toob näiteid, kuidas lapsed on rikkunud õhtusöögi tema kodus, vana-aasta õhtu ja muid koosviibimisi lihtsalt sellega et nad on... lapsed. «Ja mulle ei meeldi lapsed. Kõigile ei meeldi koerad, aga ma ei hakka neid kunagi veenma, et kindlasti minu koer meeldiks. Miks peaks? Samas miskipärast eeldatakse, et lapsed meeldivad kõigile,» ütleb Amanda.

Kas sina lubad lapsi oma kodus peetavatele koosviibimistele? Kuidas reageeriksid, kui mõni sõber keelaks sul lapsega külla tulla?