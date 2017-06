Viis oma energiallikaga hubast Eesti kodu

Viietoaline maja Peetris

Suurepärase aiaga elumaja valmis aastal 2000. Maja on soojustatud kivivillaga ja kaetud silikaattellistest voodriga. Lisaks on ka plekk-katus soojustatud paksu villaga.

Ühekordse maja katusele on paigaldatud päikesepaneelid ning majja tuleb vesi oma puurkaevust. 164-ruutmeetrine maja asub suurel krundil ning on müügis 299 999 euroga. Vaata rohkem pilte ja infot KV.ee koduleheküljelt.

Hüdroelektrijaamaga maakodu Harjumaal

/ www.kv.ee

Jägala jõel paiknev Vetla hüdroelektrijaam on müügis koos seda ümbritsevate kinnistutega. Kinnistu koosseisu kuuluvad kaldapealsel olev maja, kõrvalhooned (saun, laut, töökoda) ja endine Vetla veski.

Kahekorruselises majas on kokku lausa kaheksa tuba, millest kuus on magamistoad. Hiljuti on majale paigadatud uus katus ja ehitatud uus terrass. Võimalus on paigaldada ka päikesepaneelid, millega kaasneks riigipoolne toetus.

Kinnistu on müügis 690 000 euroga. Rohkem infot ja pilte KV.ee koduleheküljelt.

A energiamärgisega paarismaja boksid Järvekülas

/ www.kv.ee

Neljatoaline paarismaja boks on 132 ruutmeetri suurune ning asub Järvekülas. Kaasaegne maaküttesüsteem, päikesepaneelid ja soojapidavad konstruktsioonid hoiavad maja kütte- ja elektrikulud eriti madalal tasemel.

Kuna paarismaja boksidel ei ole ühist seina, saavad elanikud nautida eramaja privaatsust paarismaja hinnaga.

Kodu on müügis 241 000 euroga. Vaata rohkem infot KV.ee koduleheküljelt.

Soodsate kommunaalkuludega korter Mustamäel

/ www.kv.ee

Avar kolmetoaline korter on 59-ruutmeetrine ning asub Mustamäe teel.

Elamu otsaseinad on krohvitud ja soojustatud nagu ka põrandad. Vahetatud on katus, vee- ja kanalisatsioonitorustik, aknad, ning mis peamine – kortermaja katusel asuvad päikesepaneelid, mis hoiavad kommunaalkulud eriti soodsana.

Korter on müügis 79 000 euroga. Vaata rohkem infot KV.ee koduleheküljelt.

Suure krundiga maja Tartumaal

/ www.kv.ee

Ihastes paiknev maja on kahekorruseline ning hõlmab lausa üheksat tuba. Lisaks on suurel krundil aiamaja, mille ees on suur terrass ja bassein, garaaž, panipaik-kuur ja kümblustünn.

Majas on gaasiküte, päikesepaneelidest saadav energia ja lisaks kaminahjud, mis salvestavad soojust.

Kodu on müügis 399 000 euroga. Rohkem infot ja pilte KV.ee koduleheküljel.