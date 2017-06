Kalamaja pakatab arendustest: sellised on uued kodud piirkonna kinnisvaraturul

Viskame pilgu peale mõnele neist pakkumistest.

1. Otto Maja Kotzebue tänaval

/ KV.EE

2018. aasta aprillis valmiv Otto maja pakub koduotsijale kõrgete lagedega kodusid mõnusas Kalamaja miljöös. Majas on kuni viietoalised korterid, hinnad jäävad vahemikku 86 460-364 880 eurot.

2. Vana-Kalamaja 39

/ KV.EE

Kahest kaheksa korteriga majast koosnev õdus arendus, mis tekitab mõnusa kogukonnatunde. Kahe- kuni neljatoaliste korterite hinnad jäävad vahemikku 125 000-245 000 eurot.

3. Tööstuse 31 a

/ KV.EE

See arendus on eriline sellepoolest, et tegemist on vaikses sisehoovis asuva hoovimajaga, kus vaid kümme korterit. Hoone kinnistule ehitatakse ka laste mänguväljak. Korterite hinnad jäävad 115 000-275 000 euro vahele.

4. Noblessneri kodud

/ KV.EE

Noblessneri arendust kuidagi väikeseks kindlasti nimetada ei saa: kahte elu- ja ärihoonesse tuleb kokku enam kui 150 ühe- kuni viietoalist korterit. Euroopaliku sadamalinna hõnguga rajooni elamispindade hinnad jäävad 132 900-538 900 euro vahele.

5. Soo 7

/ KV.EE

Soo arenduse näol on tegu 1923. aastal valminud hoone kapitaalse renoveerimisega. Maja on valmis 2018. aasta kevadeks. Kahe- kuni viietoaliste korterite hinnad jäävad 119 900-243 000 euro vahele.

Kõiki Kalamajja kerkivaid või kerkinud uusarendusi saab näha SIIT!