Kui kaua peaks partneriga enne ühise kodu ostmist koos olema?

Kodulaenu pakkuva firma LendingHome uuringu tulemusel selgus, et umbes 60 protsenti paaridest satuvad kodu ostmisel konflikti, vahendab CNBC. Paarid, kes on koos olnud vähemalt viis aastat, vaidlevad kodu ostes umbes poole vähem (14 protsenti juhtudel), kuid need paarid, kes on koos olnud neli või vähem aastat (30 protsenti juhtudel).

Paaridel tekib konflikt eri põhjusel – näiteks eelistas umbes pool küsitluses vastanutest naistest traditsioonilist ja hubast kodu, kuid pool meestest modernset hoonet.

Kõige raskemini läheb uuringu tulemusel aga neil, kes otsivad kodu suurlinna. Kui suurlinnakodu otsivad paarid näägutavad üksteise kallal umbes 38 protsendil, siis väikelinna või maale kodu otsides tekib tüli umbes 11 protsendil paaridest. Uuring väidab, et see võib olla põhjustatud suurlinnade kõrgematest kinnisvarahindadest.

Kokkuvõtteks teatas LendingHome, et põhilised tüliallikad ühise maja ostmisel on laenu võtmine, kodu stiil ja disain, selle suurus, ja küsimus, kas osta renoveerimist vajav või juba heas korras kodu.

LendingHome'i kaasomanik Matt Humphrey sõnul on maja ostmine stressirikas küll kõigile, kuid eriti neile, kes ostavad kodu esimest korda. «Tundub, et paaridel, kes on olnud koos kauem kui viis aastat, on tugevam vundament, millele kodu rajada.»