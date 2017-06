Fotod: eriti hämar kodu Kalamajas

Läbi kahe korruse kulgev korter on väga maitsekalt sisustatud, kusjuures kasutatud on palju looduslikke materjale.

Korteri esimesel korrusel on köök-elutuba kaminaga, magamistuba ja vannituba koos tualetiga, soklikorrusel kaks magamistuba, garderoob ja teine vannituba koos tualetiga.

Kuigi osa korterist asub keldrikorrusel, ei mõju see fakt selle korteri puhul kuidagi rusuvalt: selle korruse ruumid on sisustatud ka pisut heledamalt, et vältida nende ahistavaks muutumist.

Kodu on müügis ja läheb uuele omanikule koos kogu pildil nähtava sisustusega.

