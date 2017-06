Milline aed lisab kinnistule enim väärtust?

Suurbritannia kinnisvaraportaali Sell House Fasti läbi viidud uuringust selgus, mis peaks koduomanik oma aeda kindlasti lisama, et kinnistu väärtus võimalikult palju tõuseks, vahendab Country Living.

Eksperdid jõudsid järelduse, et kõige enam saab majale lisada väärtust kuuriga. Nimelt väitsid lausa 82 protsenti kinnisvaraekspertidest, et ostjad on majast tunduvalt rohkem huvitatud, kui aia nurgas on kas või pisike kuur või abihoone.

Teisena tõid eksperdid välja kvaliteetse sillutise (76 protsenti), millele järgnes turvaline piirdeaed ja väravad (72 protsenti).

Uuringu tulemusel lisab aiale kõige vähem väärtust muruplats - seda pidasid oluliseks vaid 40 protsenti ekspertidest.

Kinnisvaraportaali poolt tehtud uuring tõi välja, et hooldatud aed võib kinnistu väärtusele lisada lausa viis kuni 20 protsenti. Lisaks ei jätnud eksperdid mainimata, et selle asemel, et keskenduda vaid ühele elemendile, on kõige mõistlikum kombineerida mitmed - lisada aeda nii kuur, terrass kui piirdeaed.

Mis lisab ekspertide sõnul aiale enim väärtust?