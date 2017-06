Lugeja küsib: kas korteriühistul on õigus nõuda korteriomanikelt trepikoja koristamist?

«Viibin üsna vähe aega kodus ning mul ei ole aega ega ausalt öeldes ka tahtmist trepikoja koristamisega tegeleda. Olen seda korteriühistu koosolekul mitmeid kordi teatanud, et maksaksin hea meelega pigem paar eurot kuus trepikoja koristamise eest, aga kahjuks on kortermajas elavad pensionärid koristaja palkamise vastu. Kas ühistul on õigus nõuda, et kõik peavad kordamööda trepikoda koristama, ka nendelt, kes selle poolt ei ole?» küsib lugeja.