Kuidas külmutatada marju nii, et need üheks suureks tükiks ei jäätuks?

Tavaliselt ei mõelda marju sügavkülma pannes sellele, kuidas neid hiljem võimalikult lihtne tarbida oleks. Võetakse kas karbid või külmutuskotid ja need topitakse lihtsalt marju täis ning pistetakse kohe sügavkülma.

Sedasi tegutsedes juhtub aga tihti nii, et marjade vahele tekib jää ning kokku tekib üks suur ja kõva tükk, vahendab TheKitchn. Kui talvel aga smuuti jaoks vaid peotäis maasikaid tarvis, tuleb üles sulatada kogu karp või säilituskott. Lisaks lähevad sedasi marjad tihti vesiseks ja lödiks.

Kuidas aga külmutada marju nii, et neid hiljem võimalikult lihtne kasutada oleks?

1. Pese ja kuivata saak. Kui soovid külmutada sõstraid või väiksemaid marju, pole ilmselt nende pesemine vajalik. Kui aga plaanis sügavkülma pista mullased maasikad või hoopis puuviljad, loputa need enne külma vee all läbi ning aseta need puhta rätiku peale kuivama. Enne sügavkülma pistmist peab vili olema täielikult kuiv, vastasel juhul võib see külma poolt kahjustada saada.

2. Lõika tükkideks. Tavaliselt on mõistlikuim külmutada marjad ja viljad nii, nagu sa neid hiljem kasutada plaanid. Kui tahad näiteks maasikaid või puuvilju kasutada kookidel, lõika nendest ilusad viilud. Kui aga külmutad neid smuutide jaoks, lõika need vajadusel lihtsalt väiksemateks tükkideks. Siin on juhis, kuidas erinevate puuviljade ja marjade puhul kõige mõistlikum käituda:

Õunad ja pirnid: Eemalda südamik ning lõika need viiludeks või tükkideks. Koored võib jätta nii alles kui ka eemaldada.

Ploomid ja teised luuviljalised: eemalda kivi ning lõika viiludeks või tükkideks.

Kirsid: eemalda kivid ja varred ning säilita kas tervelt või poolitatuna.

Maasikad: eemalda roheline osa ning lõika kas tükkideks või viiludeks. Väiksemad võib jätta ka tervelt.

Mustikad, sõstrad, vaarikad ja teised marjad võib sügavkülma panna tervelt.

3. Aseta marjad ja puuviljad plaadile, mis hiljem sügavkülma mahuks. Kata plaat küpsetuspaberiga ning aseta marjad ühe kihina selle peale. Kui marjad omavahel natuke kokku puutuvad pole hullu, kuid kindlasti ei tohiks nad olla mitme kihina üksteise peal. See laseb marjadel üksikult jäätuda, mis hiljem nende tarbimise mugavamaks teeb.

4. Külmuta, kuni marjad on jääs. Tee sügavkülmas ruumi ning aseta sinna marjadega täidetud plaat. Lase sellel umbes neli tundi seista, kuni marjad tahked on. Võid marjad jätta sügavkülma ka ööseks, kuid jäta meelde need mõne päeva jooksul siiski pakendada - muidu võivad marjad külma poolt kahjustada saada.

5. Paki kotti või karpi. Kui marjad on tahked, saab need lõpuks karpi või säilituskotti kokku panna. Proovi marju aga võimalikult vähe kätega puudutada, et need ümbertõstmise käigus üles ei sulaks.

Kas sina vaevuksid kogu seda protsessi läbima, või eelistad pigem marju säilitada vanaviisi?