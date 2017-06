Lihtne ja odav viis, kuidas suvepidudel joogid külmas hoida

Kui sügavkülm ja vesi välja arvata, läheb jahutaja tegemiseks läheb vaja vaid õhupalle/veepomme ning suurt anumat.

/ Shawna Bailey / Hometalk

Jahutaja tegemine on imelihtne: täida hunnik veepomme või õhupalle veega ning seo need kindla sõlmega pealt kinni. Seejärel kuivata pallid, et need omavahel kokku ei jäätuks, ning pista need vähemalt neljaks tunniks sügavkülma.

/ Shawna Bailey / Hometalk

Seejärel täida vaas õhupallidega ning pista pudel nende vahele.

/ Shawna Bailey / Hometalk

«Nipp töötas imehästi ning joogid püsisid külmana mitu tundi. Samuti olid külalised vaimustunud ning väitsid, et kavatsevad sama nippi ka oma pidudel kasutama hakata,» kirjutas blogija.