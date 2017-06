Kuidas rajada hooldusvaba hekk, mis kõik naabrite pilgud kinni peab?

Kui tahad hekki, mis kasvab kiiresti ja varjab hästi ega nõua samas eriti palju hoolt, on parimaks lahenduseks ikkagi vana hea elupuu, soovitab aednik portaalis This Old House.

Kõige paremad on elupuusordid, mis ei vaja piiramist ja hoiavad ise vormi. Et kohe algusest peale piisavalt privaatsust oleks, võiks puud olla vähemalt 1,7 meetrit kõrged. Arvesta, et hekiks sobivad elupuud kasvavad 4-5 meetri kõrguseks, nii et kui tahad, et nad madalamana püsiksid, pead neid pealt kärpima.

Pea meeles, et elupuid ei tohi istutada teineteisele liiga lähedale - nad jäävad kiratsema. Järgi kindlasti konkreetse sordi soovitatavat istutuskaugust.

Kuidas istutada? Tee nii: