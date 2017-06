Fotod: kas sina elaksid majas, mis on valmistatud kanepist?

Ein Hodi linna ehitatud maja on tegelikult osa projektist, mille eesmärk on uurida orgaaniliste ehitusmaterjalide kasutamise viise, vahendab Architectural Digest. Maja madalam korrus on ehitatud kividest, mis sama maja ehitusplatsilt üles korjati. Ülemistel korrustel on kasutatud aga kanepist ja lubjast valmistatud segu, mis on tunduvalt loodussõbralikum alternatiiv tavapärasele betoonile.

Kuigi tavaline betoon võib oma laia leviku tõttu tunduda ohutu, on selle tegelik mõju keskkonnale laastav. Betooni tootmise käigus eraldub suurel hulgal süsinikku ning paljudel juhtudel ka toksilisi metalle. Lisaks kui betoon juba ära valatakse, muutub see veele läbitungimatuks ning tekitab võimalikke äravoolu probleeme.

Seda arvesse võttes, otsis TAV materjalile erinevaid loodussõbralikke alternatiive ning otsustas lõpuks kanepi kasuks. Lisaks sellele, et kanepist ehitamine hoiab ära õhku saastava betooni tootmisprotsessi, pakub see majale head isolatsiooni. Samuti on segu tunduvalt poorsem kui tavaline betoon ning seetõttu on sellest ehitatud hoonetel parem kontroll niiskuse üle. Need faktorid tähendavad, et palavate ilmade korral ei tule majaomanikel osta energiakulukaid jahutussüsteeme.

Kanepi kasutamine ehitamisel on veelgi loodussõbralikum, kui mõelda kaugemale ning võtta arvesse kogu materjali tootmisprotsessi. Kuna kanepitaimed ammutavad õhust süsinikku, aitab nende kasvatamine tasakaalustada traditsioonilise betooni valmistamise protsessi.

