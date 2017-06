Fotod: vaata, millised on viis kõige kallimat Eesti üürikorterit

1. Viietoaline korter südalinnas

Viietoaline korter südalinnas / www.kv.ee

Kõige kallimaks üürikorteriks, mis kinnisvaraportaalis pakutakse, on viietoaline korter Tallinna südalinnas. Korter on 160-ruutmeetrine ja asub 1912. aastal ehitatud juugendipärliks peetud majas.

Korter on äärmiselt kõrgetasemelise siseviimistlusega, säilitades vana ja hindamatut, samas luues modernset ja kaasaegset elukeskkonda.

Korteri eest peab maksma kuus lausa 3000 eurot, millele lisanduvad veel kommunaalkulud. Lähemalt vaata korterit KV.ee kuulutuses.

2. Vanalinna korter läbi kahe tasapinna

Ka teises kõige kallimas üürikorteris on viis tuba. See korter on aga veidike suurem - nimelt on sellel üldpinda lausa 225 ruutmeetrit. Üürikorter paikneb Tallinna vanalinnas ja on ehitatud läbi kahe korruse.

Korter antakse küll üürile sisustamata, kuid see-eest jäävad sinna alles köögimööbel koos tehnikaga ja suured garderoobid.

Lisaks kommunaalkuludele, küsitakse korteri eest üüri 2750 eurot kuus. Vaata lähemalt KV.ee kuulutusest.

3. Uus katusekorter kesklinnas

Peaaegu sama hinna eest saab üürida 155-ruutmeetrise korteri Kesklinna ja Kadrioru piirile. 2014. aastal ehitatud korteris on 3 tuba ning selles on võimalus olla korteri esimene elanik.

Tegemist on katusekorteriga, mille märksõnadeks on innovaatilisus, avarus ja valgusküllus.

Korter on üüris 2700 euro eest kuus. Lisanduvad kommunaalmaksed. Vaata kuulutust lähemalt KV.ee portaalist.

4. Saunaga korter südalinnas

Tallinna südalinnas paiknev luksuskorter on ehitatud 2015. aastal ning sellel on üldpinda peaaegu 110 ruutmeetrit. Korteris on kaks magamistuba, avar elutuba avatud köögiga, kaks vannituba ja WCd, saun ja rõdu.

Üür on korteril 2500 eurot kuus pluss kommunaalarved. Lisaks peab maksma korteri eest tagatist 3000 eurot. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaali kuulutusest.

5. Mereäärne korter Pirital

Pirital olev üürikorter on kolmetoaline ning asub 2007. aastal ehitatud majas. Korter on 160 ruutmeetri suurune ning asub merest vaid 50 meetri kaugusel.

Korterit saab üürida 2400 euro eest kuus, millele lisanduvad ka kommunaalkulud. Vaata lähemalt korteri kuulutust KV.ee kinnisvaraportaalist.