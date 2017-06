IKEA töötaja viis väga head nõuannet, mida seal osteldes silmas pidada

Redditis võttis hiljuti sõna IKEA töötaja kasutajanimega algren123, kes vastas paljudele inimesi ammu huvitanud küsimustele. Info on väärtuslik: vastuste teadmine muudab järgmise IKEA-reisi hulga mugavamaks.

Milline on parim päev ostlemiseks?

Paljud inimesed kogunevad kaupluse ukse taha juba enne avamist, et olla esimesed ja pääseda järjekorrata. Selle teguviisiga nad aga tegelikult tekitavad järjekorra. Parim aeg kassasse suundumiseks on pool tundi kuni tund pärast avamist. Kui sa ei armasta rahvamasse ja pikki järjekordi, tasub nädalavahetusi mõistagi vältida.

Kui tihti tulevad inimesed puuduvaid kruvisid nõudma?

Kuue tunni jooksul on umbes kaheksa-üheksa sellist juhtumit, kus pöördutakse sooviga saada mööbli puuduolevaid juppe. Vahel on küsimus tõesti paaris kruvis, vahel on puudu suuremad jupid.

Kas eelmise punkti lahendamiseks tuleb jälle terve pood läbi jalutada?

Ei, sellise murega tuleb pöörduda infoletti, kust klient otseteed vastavasse osakonda juhatatakse.

Kas töötajad saavad mööblit osta omahinnaga?

Jah, IKEA töötajad saavad 15 protsenti allahindlust kõigelt: mööblilt, toidult ja nii edasi. Lisaks on üks toidukord päevas arvestatava soodushinnaga. Paljud IKEA töötajad eelistavad kodu sisustada IKEA mööbliga, hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea!

Milline on töökultuur?

Ülemused on väga mõistvad ja arusaavad, kuni näiteks tööle hilinemised või «ootamatud» vaba päeva nõutamised liiga sagedaseks ei muutu. Kollektiiv koosneb suures osas noortest inimestest, minu parimad sõbrad on minu töökaaslased, palk on hea. Olen rahul.

Mida kliendid kõige sagedamini küsivad?

Küsimused on ausalt öeldes üsna igavad, midagi originaalset tuleb harva ette. Uuritakse maksevõimaluste kohta ja tahetakse teada, kaua garantii kehtib ning kas saab tagasi tuua juba kokku pandud ja kasutatud mööblit. Viimase vastus on mõistagi eitav.