Ülikooliõpinguid alustava lapse elamispinnale tuleks mõelda juba praegu

Alati on olemas variant elada ühiselamus, kuid tänapäeval, mil võimalused üüripindu leida märksa avaramad kui vanemate tudengipõlves, eelistavad paljud isiklikku üürikorterit. Selle otsimisega tasuks aga tasapisi algust teha.

Kinnisvarabüroo Raid & Ko jurist Evi Hindpere ütleb, et üüriturg elavneb reeglina juulis ja augustis. «Suurenenud nõudlus kergitab ka paratamatult hindu. Hilisemad ärkajad peavad tõesti leppima nii-öelda riismetega. Parim nipp soodsama pakkumise leidmiseks on kinnisvaraportaalides pakutaval silm peal hoida,» soovitab ta.

Kaanon Kinnisvara tegevjuht Härmo Haljaste sõnab, et väga arvestatavat mõju õppeaasta algus üürituru hindadele enam siiski ei avalda. «Kuigi üürikorterite pakkumine väheneb septembriks-oktoobriks isegi kuni 30 protsenti, ei suuda see pakkumiste suurt kogumahtu arvestades üürihindu oluliselt mõjutada,» ütleb Haljaste.

Nii mõnigi vanem mängib mõttega üürida korter juba varakult: suisa kaks-kolm kuud enne õppeaasta algust. Kas seda teha või mitte, sõltub Hindpere sõnul rahakoti paksusest. «Kui raha on, võib täna leida kindlasti rohkem soodsamaid pakkumisi. Siiski tuleb arvestada, et soodne ei tähenda alati ka head. Üldjuhul saab soodsa hinnaga ka keskpärase või kehvema eluaseme,» ütleb ta.

Kui on valida, kas üürida korter aegsasti või jätta see toiming pigem õppeaasta algusesse, suisa septembrisse, soovitab Haljaste sellega pigem tegeleda suve esimeses pooles. «Hooajalisusest tulenev eelis on see, et üürikorteri otsijale on juunis ja juulis valik oluliselt laiem ja üürileandjal õnnestub üürnik leida kiiremini ja ladusamalt augustis ja septembris,» põhjendab ta.

Kui korter välja valitud ja lepingu tegemiseni jõutakse, tasub Hindpere sõnul leping kindlasti sõlmida korraga vaid õppeaastaks. «Iial ei tea, kas koolitee käiakse lõpuni või tuleb ette katkestusi. Kindlaks tähtajaks sõlmitud üürilepingut saab aga lõpetada vaid poolte kokkuleppel või erakorraliselt. Kui aga klapp üüripinna omanikuga on loodud, saab lepingut alati pikendada. Kõik omanikud on huvitatud stabiilsest ja lepingut täitvast üürnikust,» sõnab ta.