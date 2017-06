Kodu ostmisel tuleb oma maksevõimet realistlikult hinnata

Toetuste abiga sai paar veel mõnda aega laenu makstud, kuid kuna muuks kui kodu ülalpidamiseks neil raha üle ei jäänud, otsustati ridaelamust välja kolida. «Meile ei tulnud pähe paremat lahendust, kui tagasi odavasse üürikorterisse kolida ja oma uhket kodu välja üürima hakata,» jutustas paar. «Päris halb tunne oli küll, kui pidime kodust asjad välja vedama ja koduvõtme üürnikele andma,» lisas Kristi.

Kinnisvarakonsultandi Tõnu Toompargi sõnul tasub selliste probleemide lahendamisel alati korralikult läbi mõelda, kas laenu tagasimaksmise võimekus kaob ajutiselt või püsivalt. «Kui tegemist on vaid ajutise probleemiga, tasub minna panka ja küsida maksepuhkust. Sellisel juhul peatatakse laenumaksed umbes aastaks. Kui aga usutakse, et probleem on pikaajalisem, ongi mõistlikum pigem kodu üürile anda või see maha müüa,» andis Toompark nõu.

Mehe sõnul ei tohiks aga mitte mingil juhul pead liiva alla peita ja probleemide eest põgeneda: «On päris palju juhtumeid, kui sellistel hetkedel lükatakse asju edasi ja võlad aina kasvavad. Lõpuks hakkab aga pank probleeme lahendama ning jäädakse kõigest ilma,» selgitas asjatundja.

Rum pakkus välja veel ühe lahenduse, kuidas kindlaks teha, kui suurt laenu on kodu ostmiseks mõistlik võtta. «Enne suure laenu võtmist võiksid inimesed poole aasta jooksul laenumaksesuuruse summa iga kuu kõrvale panna, et näha, kuidas see mõjutab nende toimetulekut,» andis Rum nõu. Mehe sõnul on laenu tasumine lihtsam neile, kes juba iga kuu nagunii üüri maksavad.