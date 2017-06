Sisekujundaja: madratsid sobivad imehästi ka põrandale

Näiteks on sisekujundana Kelly Behun maganud juba aastaid põrandal paikneval madratsil ning soovitab seda teha ka teistel, vahendab Architectural Digest.

Kuigi maadligi olev madrats võib muuta toa välimuse värskeks ja modernseks, ei asetata seda maha vaid toakujunduse pärast. «Maale lähemal olemine on juba emotsionaalsel tasandil kuidagi vabastavam,» mainis sisekujundaja. «Kui sulle meeldivad madalad diivanid, siis sa ilmselt naudiksid ka madalat voodit,» lisas ta.

Samas ei soovita sisekujundaja madratsit asetada otse põrandale. «Madratsi all tasub kasutada mõnd madalat platvormi. See aitab toestada ja laseb õhul madratsi all korralikult liikuda,» mainib Behun.

Voodipesu soovitab naine hoida madalatel vooditel võimalikult neutraalsetes toonides ja lasta neil põrandale langeda nagu kardinad. «Mina eelistan kasutada näiteks linasest voodiriideid – need muudavad voodi eriti ligitõmbavaks,» lisas Behun.

