Mis saab siis, kui kunstnik võtab lõuendiks hooletusse jäetud aia?

Aias leidub palju nii püsikuid kui ka suvelilli, mis oma värviliste õitega pilti mõnusalt elavdavad. / Foto: erakogu

Loomingulise inimesena Rist inspiratsiooni ammutamiseks Pinteresti ja aiandusajakirju ei vaja. «Miksin erinevaid asju kokku ja kui mulle tundub, et see on kena ja sobib mu aeda, siis nii see jääb. Mu õde on keraamikõpetaja ja ta on mu aeda kinkinud palju omanäolisi esemeid. Leian, et ilus, värviline keraamika sobib imehästi lillepeenart kaunistama,» ütleb ta.

Suurepäraseks õpetajaks aiapidamisel ja -kujundamisel on olnud aga lihtsalt aeg. «Olen olnud algusest peale iseõppija ega tea siiani eriti taimenimesid või lillesorte. Minul käib kõik tunde järgi. Ja eks ikka omad vitsad on peksnud ka – üks aasta võttis külm kogu elupuuheki ära. Ei teadnud siis, et see on küll dekoratiivne, kuid Eesti kliimas väga tundlik ja tahab poputamist. Aga mis seal ikka, järgmine kevad oli taas istutamisrõõm,» ütleb kunstnik muretult.

Kunstniku õe kingitud keraamika annab aiale iseloomu. / Foto: erakogu

Uute projektidega alustab Rist peamiselt kevadel, sest siis on tal, nagu paljudel aiapidajatel, eriti suur ind tööd teha. «Aed on kasvanud koos minu perega. Suureks abiliseks on teleprodutsendist mees, kes ka igal võimalikul hetkel Tallinnast koju kihutab ja aitab aias mul raskemaid asju teha. Samuti lapsed, sest nende jõu ja kiirusega ei saa ma võistelda. Lõppkokkuvõttes on aed natuke minu nägu – kirju ja mitmetahuline ning kogu aeg uuteks väljakutseteks valmis,» ütleb Rist.

Foto: erakogu