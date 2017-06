Kõige geniaalsem nipp lapse LEGO-klotside hoiustamiseks

LEGO-klotsid on ühtaegu lastega perede kõige suurem õnn ja õnnetus - kuigi need pakuvad lastele tundidepikkust mängurõõmu, vedelevad need ka alatihti jalus ja võtavad ruumi.

Õnneks on nutikad lapsevanemad pead tööle pannud ja töötanud läbi hulga erinevaid lahendusi klotside korrastamiseks. Mõni töötab neist paremini, teine halvemini, kuid Mumsneti emade hinnangul on üks neist, mis töötab alati hästi.

See on värvidepõhine organiseerimine:

FOTO: keepcalmgetorganized.com

Nii on iga värvi klotsil oma koht. Paari sahtlisse võib eraldi paigutada väiksemad karbid legofiguuride ja muu taolise jaoks. Vajaliku riiuli saab hankida IKEAst.

Selleks, et värvipõhiselt korrastatud LEGOdest algupäraseid asju meisterdada, tuleb mõistagi alles hoida ka kokkupanemisjuhised. Parim viis nende säilitamiseks on kiirköitja.

Millist meetodit kasutatakse LEGO-klotside korrastamiseks teie peres? Kas meetod toimib?