Audrey Hepburni endine kodu on müügis 14 miljoni dollariga

Belgia päritolu Audrey Hepburn oli 60ndatel aastatel üks tuntumaid Briti näitlejaid üle kogu maailma ega pole oma kuulsust kaotanud tänaseni. Nüüd aga erakordne võimalus elada täpselt nagu tema: Hepburni endine Los Angeleses paiknev häärber on müügis 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euroga, vahendab Architectural Digest.

Maja on ehitatud aastal 1938 ja on varasemalt kuulunud nii mõnelegi teisele tuntud näitlejale: Eva Gaborile, Mia Farrowile ja David Nivenile.

Hoones paikneb kuus magamistuba, millel igaühel on juures ka eraldi vannituba. Kinnistul asub ka külalistemaja, eraldi kontor, bassein ja tenniseväljak.

Lisaks sellele, et nüüd on võimalus elada Hepburni eelmises kodus, saab maja ka temale kuuluvate asjadega sisustada. Nimelt leiab septembris aset suur oksjon, kus müüakse maha näitlejannale kuulunud isiklikud esemed - Londonis toimuval oksjonil on näiteks pakkumisel tema balletisussid, sigaretisüütaja, raamitud portreed ja orginaalne «Hommikueine Tiffany juures» käsikiri.

Vaata SIIT milline näeb müügis olev luksuslik kodu välja.