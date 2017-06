Kas teadsid, miks on tegelikult praepanni varres auk?

See avaus pakub nimelt suurepärast võimalust köögiriistade hoidmiseks - kellel meil poleks ette tulnud olukordi, kus segad pannil toitu, aga pannilabidat pole seejärel nagu kusagile panna? Igatahes on, vähemasti juhul, kui panni varres vastav auk olemas on.

Pista pannilabida saba august läbi ja probleem laheneb.

/ www.flickr.com

Nutikas nipp on hea ka selle poolest, et nii jääb labidas õige otsaga panni kohale ja kõik, mis labida külge kogunenud, tilgub pannile tagasi.

Samuti aitab see vältida olukorda, kus plastmassist segamisriistad kuuma panni või tulise pliidi servale toetatuna sulama hakkavad - panni käepide ju kuumaks ei lähe ja seal seda probleemi ei teki.