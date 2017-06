Odav versus kallis: kas sina saad aru, kumb aiatool on kallim?

Pildil on kaks aiatooli, mis on üpris sarnase disainiga. Nende suurimaks erinevuseks on aga see, et üks neist maksab viis korda rohkem.

Mis sa arvad, kumb neist maksab peaaegu 450 eurot ja kumb 90 eurot?

/ Tootjate fotod

Kui pakkusid, et parempoolne tool on kallim, oli sul õigus. Tegu on Pottery Barni tiikpuust tooliga, millel on soodushinnaks on 443 eurot. Alghind on sellel lausa 553 eurot.

Parempoolne tool pildil on odavam alternatiiv. Selle hinnaks on 89 eurot.

Kumma aiatooli sina endale soetaksid?