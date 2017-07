Spetsialist: mõnusa sauna saab ehitada ka kortermajja

Millest alustada?

Saunapoint OÜ projektijuht Mario Raja sõnul on sauna ehitamine korterisse põnev väljakutse, mis vajab mõningast eeltööd. «Alustada tuleks ruumi planeerimisest,» selgitab Raja. «Saun peaks moodustama pesuruumiga ühe terviku, et saaks lavalt tulles otse pesema minna.»

Ehitamiseks vajaliku ruumi saab napsata koridori, panipaiga, tehnoruumi või siis mõne toa arvelt. Samas saab sauna ehitada ka suuremasse vannituppa näiteks vanni asemele. Minimaalne sauna põrandapindala saab aga spetsialisti sõnul olla 1,2m x 1,2m.

Milline peaks olema keris?

Raja sõnul tasub oma plaanidesse kaasata mõni tuttav elektrik, kes aitab lahendada elektrisüsteemi. «Kuna korterisaun on reeglina väike, siis on õnneks ka keris väikese võimsusega. Suurema sauna ja võimsama kerise puhul peab ka elektrikilbis mõned seadmed ümber vahetama,» sõnas ta.

Ahiküttega korterisse saab hea õnne korral ehitada ka puuküttega sauna, kuid spetsialist soovitab korterisse siiski elektrikerist, kuna see on kompaktsem ja lihtsam kasutada. Samuti on puuküttega keristel ohutuskaugused suuremad, mis seab sauna kujundamisele kindlad piirid.

Korterisauna sobivad kõige paremini väikeste parameetritega elektrikerised. Valida võib nii klassikalise seinale kinnituva kerise kui ka sihvaka võrkkorpusega mini-tornkerise. Eriti kompaktsed on Raja sõnul spetsiaalsed nö. nurgamudelid, mis võtavad eriti vähe ruumi.

Elektrikeris on korterite saunades parim valik / Foto: Mirell Pärn

Saun peab olema hea ventilatsiooniga

«Eeldatavasti on sinu korteri pesuruumis juba olemas mingisugune väljatõmbesüsteem. Juhul, kui pole, tuleks see kindlasti teha,» andis Raja nõu.

Leili viskamisel eraldub õhku suur hulk niiskust, mis tuleb ventilaatori abil korterist välja sundida. Sauna niiske õhk liigub ukse all asuvast tuulutusvahest pesuruumi ja sealt edasi väljatõmbesüsteemi. Kui pesuruum ja saun on kenasti ventileeritud ja ülejäänud korterist isoleeritud, siis spetsialisti sõnul mingit hallitust karta pole.

Ehitamiseks läheb vaja luba

Selleks, et sauna ehitamisega probleeme ei tekiks, tuleb Raja sõnul teavitada ehitusest oma majanaabreid ja kohalikku omavalitsust. «Pöördu projekteerija poole, kes vajalikud joonised ja dokumentatsiooni sinu eest kokku paneb,» selgitab mees.

Pisikese korterisauna projekt on spetsialisti sõnul kindlasti taskukohase hinnaga, kuna töömaht on väike. «Kui kogu ehitus on korrektselt planeeritud, siis ehitamisel takistusi ei teki, võid selles kindel olla.»

Kas saun osta valmiskujul või ehitada ise?

«Meie soovitame saun ise ehitada või lasta see töö teostada spetsialistil,» sõnas Raja. Mehe sõnul saab ise ehitades lasta fantaasial lennata, seevastu moodulsaun seab kujunduses ja suuruses kindlad piirid. «Kogu internetist põnevaid ideid ja hakka asjaga pihta. Kui sa aga ei soovi oma elamisse ehitustolmu ja asjaga on kiire, siis vali moodulsaun.»

Raja sõnul on korterisauna ehitamine väga hea idee, kuna lisaks lõõgastavale saunamõnule muutub korteri hind umbes kümme protsenti kallimaks. «Saun on sinu korteri lisandväärtus, mis annab sulle tulevikus müügieelise,» rääkis spetsialist.