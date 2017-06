Fotod: viis linnupesa, mis on uhkemad kui paljud elumajad

1. Hoolikalt mööbeldatud pesa – eelmisel aastal tõi kodu- ja aiaspetsialist Clas Ohlson avalikkuse ette käsitsi valmistatud ja luksusliku linnumaja. Pesast ei ole puudu isegi avatud köök, jõusaal, trepp, muruplats ja bassein. Vaata rohkem pilte maja sisustusest SIIT.

/ The Ultimate Bird House / Caters News Agency

2. Hubane bangalo – see linnumaja on ilmselt uhkem kui kõik teised eluasemed sinu tänaval. Maja on pärit Yard Envy veebipoest ning seda on võimalik soetada endale umbes 115 euroga.

/ Tootja foto / www.yardenvy.com

3. Võimas tornmaja - puidust minimaja on disaininud kanadalane John Looser ja see sisaldab lindudele mõeldud tunneleid ja basseine. Tema suurim linnumaja projekt on 103 toaga ja kaalub peaaegu 230 kilogrammi.

/ Tootja foto / www.extremebirdhouse.com

4. Lindude linn – need humoorikad linnumajad on valmistanud kaks kunstnikku: Jeff Canham ja Luke Bartels. Kahjuks olid need vaid ühekordsed näidised ning enam neid soetada pole võimalik.

/ fantastic-dl.blogspot.com

5. Kahekorruseline pesa – käsitsi valmistatud linnumaja on ehitatud puidust, vanast metallist ja samblast. Sellise maja saab osta 78 euro eest.

/ Tootja foto / southernprettys

Millise linnumaja soetaksid sina?