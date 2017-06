Fotod: värviline kodu, mis võidab sotsiaalmeedias üha enam populaarsust

34-aastane Mucciolo elab Los Angelese kesklinnas ja on oma korteri muutnud tõeliseks vikerkaarekoduks, vahendab Independent.

Lillade seinte, suurte akende ja värviliste diivanitega kodu on tõeliselt erk ja inspireeriv paik ning sobib imehästi kokku praeguse populaarse ükssarve-trendiga.

Üks seintest on kaetud vikerkaartega, teine lilledega, ja need sobivad oma pastelsete toonidega imehästi kokku.

Naise riietumisstiil on sama värviline kui ta kodu – nimelt on tal mitmevärvilised juuksed ja ta kannab tihti erksavärvilist jumestust.

Korter on 60-ruutmeetrine ning naine kutsub seda «Pilvede maaks».

«Ma tahtsin, et see korter oleks nagu elav kunstinäitus,» rääkis Mucciolo ja lisas, et ta soovis, et korteris oleks alati kevade tunne, kuna see on tema lemmikaastaeg.

Mucciolo elab korteris koos abikaasa Salvatorega, kellega koos nad korteri sisustuse välja mõtlesid.

«Mulle on väga oluline, et kodu oleks minu ja mu abikaasa iseloomude tõeline peegeldus,» rääkis naine. «Meile meeldib, kui korter on lõbus, rõõmsameelne ja inspireeriv!»

Mucciolo on välja tulnud ka oma disainifirmaga, Studio Mucciga, mille eesmärk on tuua inimesteni rõõm, elevus ja inspiratsioon. Ja see on täpselt see, mida naine oma Instagrami lehel enam kui 159 000 jälgijale teeb.

Muccoilo on õnnelik, et kodu meeldib tema abikaasale sama palju kui talle endale. «Salvatore on lisaks kodu loomisele mind alati ka äriga aidanud. Ja selline meie elu nüüd välja näeb!»