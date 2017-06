Fotod: kolm kodu, kus järjepidevalt elatud juba aastatuhandeid

Olukorras, kus leidub kodusid, mis on vanemad kui 9000 aastat, ei maksa vist väga oma esiisade taluga eputama tulla. Viskame pilgu peale, millised need õige vanad kodud siis välja näevad.

Matera, Itaalia

FOTO: Scanpix/Pierangelo/Caters News Agency

Kuuldavasti on Matera, pisike linn Lõuna-Itaalias, ainus asula maailmas, mille elanikud saavad öelda, et elavad samades majades, kus nende esivanemad juba 9000 aastat tagasi. Paljud sealsed kodud on rajatud kaljuseinte sisse ja koobastesse. Kui möödunud sajandi keskpaigas oli Matera Itaalia valitsuse arvates pigem riigi häbiplekiks – sest kes ikka tahaks öelda, et meil siin elavad inimesed koopas – siis tänapäevaks on aru saadud, et selle üle tuleks pigem uhke olla. Praegune Matera on ilus ja kordatehtud linn, kus elu 9000-aastastes kodudes jätkub.

Aveyron, Prantsusmaa

FOTO: Michel Gounot / Godong/picture alliance / Godong

Prantsusmaa linnakeses Aveyronis leidub maju, mis on pärit 13. sajandist. Nende eritunnuseks on see, et majade esimene korrus on sageli oluliselt kitsam kui ülemised – seda väga ränga maamaksu tõttu, mis majade ehitamise aegu riigis kehtis. Kuna maksu arvestati vaid esimese korruse pinna järgi, kohanesid inimesed ränga koorimisega ruttu ja ehitasidki maja esimese korruse hästi kitsa, ülemised aga võimalikult laiad.

Sanaa, Jeemen

FOTO: imago stock&people/imago/imagebroker

Jeemeni linn Sanaa on üks maailma suurimaid ja vanimaid järjepidevalt asustatud linnu, mistõttu on siin ka ühed vanimad järjepidevalt asustatud majad. Elu on siin keenud enam kui 2500 aastat. 7. ja 8. sajandil ehitati siia umbkaudu 6000 maja, millest väga suur osa tänaseni alles on.

Allikad: Daily Mail, Stuff Destinations, UNESCO