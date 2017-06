Fotod: viis privaatset ja mõnusat kodu keset Eesti metsi

Hubane talukoht Saaremaal

Kolmetoaline talu asub Leisi külas, Saaremaa metsade vahel. Elamu pinnaks on 73 ruutmeetrit ja ümbritsevat krunti on lausa üle kolme hektari. Lisaks majale asub krundil veel vana eluhoone koos laudaosaga.

Elumajas on kolm tuba, köök, duširuum/wc ja tuulekoda. Kinnistul asub ka palgist saun. Küttematerjali mure lahendab umbes hektarisuurune metsamaa, kus valdavalt kasvab kask, mänd ja kuusk.

Kodu on müügis 49 000 euroga. Vaata rohkem KV.ee koduleheküljelt.

Armas majake Pärnumaal

Neljatoaline kodu on ehitatud juba aastal 1964 ja oli esmalt kasutuses talukompleksina, kuhu kuulus elumaja ja kõrvalhoone. Maja ümbruses on rikkalikud marja- ja seenemetsad ja jalutuskäigu kaugusel mööda metsateed on head suplemisvõimalused Laiksaare järves.

Maja on hetkel müügis soodushinnaga 17 900 eurot! Vaata lähemalt KV.ee kodulehelt.

Mõnus talukoht Tartumaal

Privaatne talukompleks paikeb 1,5-hektarisel maalapil, mis asub Tartust vaid 15 minuti kaugusel. Ümberringi on vaid mets - naabrid on väga kaugel. Kompleksi kuulub garaaž, kuur, saun, elamu ja maa-alune kelder.

Aastaringselt elatavas peahoones on köök, kolm tuba, suur kaminaga elutuba, panipaik, kuivkäimla ja pööning.

Talu on müügis 79 900 euroga. Vaata lähemalt pakkumist KV.ee kodulehel.

Muinasjutuline suvemaja Muhu saarel

Muhu saare põhjarannikul paikneval kinnistul asetseb vanaaegne, Lõuna-Eestist kohale toodud, kuid Muhule iseäralikke ehitustraditsioone järgiv hoone. Maja suurus on 53,6 ruutmeetrit ning hõlmab endas kaminatuba, vaba ruumi ja ülemisel korrusel magamistuba vaatega merele.

Tareke asub jalutuskäigu kaugusel merest, kus on saare parim ja rahulik ujumiskoht. Kinnistust on 7164m² metsamaa ja 2865 m² muu maa.

Kinnistu on müügis 39 900 euroga. Rohkem infot KV.ee koduleheküljelt.

Uhke talukompleks Harjumaal

Täielikult renoveeritud ja kaunis talukompleks asub Anija vallas. Kinnistust on vaid 500 meetri kaugusel jõgi ja lähedal on tihe mets. Peamajal on viis tuba, mis on saanud täieliku uuenduse, kuid on säilitanud taluhoone hõngu.

Kinnistul asub veel ka saunamaja, väliköök, garaaž, küün, ait ja soojustatud koerakuudi ja laste mängumajaga mõnus aed.

Kinnistu on müügis 298 000 euroga. Rohkem infot KV.ee koduleheküljelt.