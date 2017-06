Fotod: väikese pere väga ruumikas ja hubane kodu

Levi, Claudia ja nende tütre Eve-Indigo kodu on väga helge. Claudia, kes on teinud põhilise sisustamistöö, ütleb, et ta armastab valgeid seinu ja puitdetaile: selle majaga sobivad need lihtsalt niivõrd hästi.

Kõigel, mida selle pere elamisest leida võib, on oma kindel eesmärk, midagi juhuslikku siin pole. Mõistagi on Claudia kõiges arvestanud ka sellega, et elamine oleks võimalikult lastesõbralik. Nii saab Eve-Indigo majapidamises oma äranägemist pidi tegutseda ja keegi ei pea tal lakkamatult silma peal hoidma.

Inspiratsiooni ammutab Claudia 70ndatest ja maakodustiilist. Kuigi kodu tundub suur, on see tegelikult pigem pisike ja näiline avarus ongi saavutatud oskuslike sisekujunduslahendustega.

Pere lemmikkoht on kahtlemata terrass, kus armastatakse sõpru võõrustada. Claudia sõnul pole midagi mõnusamat sellest, kui kõik kallid on kokku tulnud, terrassil õhtustatakse ja lapsed jooksevad omapäi aias ringi.

