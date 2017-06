Fotod: kolm kõige odavamat maja Tallinnas

1. Minimaja Nõmmel, hind 32 000 eurot

/ KV.EE

Kõige odavam hetkel müügis olev maja pakub huvilisele võimalust proovida Ameerika Ühendriikides nii menukat minimajas elamise trendi: 1924. aastal ehitatud majas on pinda kõigest 36 ruutmeetrit.

2. Ebaharilik pakkumine Lasnamäel, 39 900 eurot

/ KV.EE

Uut omanikku otsib vana pumbajaam, kolmekorruseline hoone, millel potentsiaali saada ka elumajaks. 132ruutmeetrise üldpinnaga maja juurde kuulub ka väike krunt.

3. Nõmme eramaja alumine korrus, hind 63 900 eurot

/ KV.EE

Müügis on maja alumine korrus, mis koosneb kahest toast, verandast, kööist, sahvrist, vannitoast ja tualettruumist. Võimalik on juurde osta ka teine korrus - see maksab lisaks 55 000 eurot.