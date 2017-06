Kasulik juhend: uue köögitasapinna paigaldamiseks ei ole vaja vana eemaldadagi

«Kui vana tasapind on kulunud, ei pea seda ilmtingimata eemaldama,» rääkis ehitusala spetsialist Robin Lewis. «Selle asemel saab uuest plaadist välja lõigata sobilikud tükid ning need vanade peale paigutada.»

Mehe sõnul läheb sellisel juhul kappide uuendamine tunduvalt kiiremini, kuid peab ka arvestama, et tööpind jääb endisest tunduvalt kõrgemale.

Vana pinna mõõtmine / Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Tavaliselt on kappide pinnad kõik sama sügavusega - nii et kõige lihtsam viis on osta poest uus plaat ja lasta lihtsalt selle pikkus õigeks lõigata,» selgitas Lewis. Pinna mõõtmisel tuleks aga mehe sõnul arvestada umbes 30 sentimeetrise lisavaruga.

«Kindlasti tuleb aga arvestada ka nurkadega ja kuidas neid on soov paigutada,» õpetas mees. Üks võimalus on paigutada sirged plaadid üksteise vastu, teine võimalus on need lõigata 45 kraadise nurga all ning seejärel kokku sobitada.

Plaatide paigutamine / Kuvatõmmis Youtube'i videost

Järgmisena tuleb vana pinda lihvida, et liim selle külge nakkuks. «Näiteks melamiinplaat on vastasel juhul muidu liiga libe,» andis spetsialist nõu.

Liimimine / Kuvatõmmis Youtube'i videost

Seejärel tuleb võtta tugev ehitusliim ning seda vanale pinnale lasta. «Liimiga ei tasu koonerdada, sest see peab plaate kindlalt kinni hoidma,» selgitas mees.

Kui plaadid on liimile paigutatud tuleb neil kuivada lasta. «Kinnitasin plaadid omavahel altpoolt ka mõne lühikese kruviga, et pind eriti kindlalt kinni püsiks,» soovitas Lewis.

/ Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kui liim on kuivanud, saab puidust pinda lihvida ja üle lakkida. See vaev jääb aga ära, kui kasutada juba töödeldud pinda.

Puidu lakkimine / Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Lõpptulemusel pole arugi saada, et vana pind oleks uue alla jäänud,» rääkis Lewis. «Samuti on tööpind nüüd tunduvalt kõrgemal ja sobib paremini pliidiga kokku.»