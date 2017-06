Viis märki, et oled kodu ostmiseks valmis

1. Koduga kaasnev vastutus ei hirmuta sind

Olgem ausad – eluaset üürival inimesel on näiteks majaomanikuga võrreldes tunduvalt vähem vastutusi, vahendab Domino. Kui midagi läheb katki, saab kutsuda üürileandja seda parandama. Kui oled aga ise koduomanik, vastutad sa kodutarvete, akende, torude ja absoluutselt kõige muu eest.

See tähendab, et pead näiteks oma raha eest välja vahetama külmkapi, kui see lakkab töötamast. Samuti pead oskama käituda, kui järsku otsustab lõhkeda mõni veetoru.

Kodu omamisel on kõige hea kõrval ka oma halvad küljed ja selleks, et eluaseme väärtus ei langeks, peab nendega regulaarselt tegelema. Kui plaanid kodu osta, veendu, et oled lisakohustusteks valmis!

2. Sul on piisavalt raha kogutud

Kui arvad, et sul on kodu ostmiseks piisavalt raha kogutud, peaksid ilmselt natukene veel koguma. Lisaks kodule endale, tuleb arvestada mõne uue mööblitüki ostmise, väikeste kõpitsuste tegemise, kolimisteenuste ja mõnel juhul ka maakleritasuga.

Selleks, et uus kodu oleks sissekolides elamiseks valmis, soovitatakse eluaseme ostmisel üldjuhul panna kõrvale veel kümme protsenti kodu hinnast. See kulub suure tõenäosusega kiiresti lisakulutustele ära.

3. Oled valmis pikka aega ühes kohas elama

Kui ostad endale kodu, peaksid olema valmis seal pikemalt elama. Kinnisvara ostmine ja müümine on üldjuhul aegavõttev protsess ja sellega kaasnevad tihti suured lisakulutused. Selleks, et kulutused tasa teenida, soovitatakse kodu ostes planeerida seal elamist vähemalt viieks aastaks. Kui sa pole aga sealses ümbruskonnas või oma töös kindel, on soovituslik eluaset pigem üürida.

4. Saad soovitud kodu endale lubada

Kortereid ja maju valides avastatakse tihti, et unistuste kodudel ja sellel, mida endale päriselt lubada saab, on suur hinnavahe. Oled tulevikus tunduvalt õnnelikum, kui kogud soovitud kodu ostmiseks natuke kauem raha, mitte ei osta kohe odavamat eluaset lihtsalt selleks, et kinnisvara omada.

5. Sa ei mõtle kodust kui investeeringust

Kui sul on plaanis osta kodu, et see hiljem kallimalt maha müüa, ei lähe see lõpuks ilmselt nii, nagu lootsid.

Kinnisvarasse investeerimisel on omad nipid ja nõksud: kui näiteks üürikorterisse investeerimisel ostad sinna vaid odavamad ja vajalikud asjad, siis oma mööblile ja sisustusele kulutad ilmselt ikka veidi heldemalt raha. See aga ei tasu tavaliselt investeeringuna ära. Üldjuhul kehtib reegel, et kodu ostmist tuleks võtta pigem kulu, mitte tuluna.