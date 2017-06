Lugeja küsib: kas populaarsust koguvad katuseterrassid on ikka nii otstarbekad, kui reklaamitakse?

Vastab keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi:

«Miks lähevad inimesed linnadesse - seal on hulgakesi koos turvalisem, soojem, kergemini kättesaadavam söögipoolis, rikkalikum valik elupaiku ja meelelahutust. Suuresti samad põhjused meelitavad linna ka linde.

Katuseterrassides ei ole lindude pesitsusvaliku suhtes midagi erilist, võrreldes lahtiste rõdude, lamekatuste, avatud pööningutega. Erinevad linnud valivad endale pesituspaigad sõltuvalt oma evolutsiooni käigus kinnistunud eelistustest.

Katuseterrassidel võib inimene ehk rohkem kokku puutuda erinevate kajakate ja kodutuviga. Kui nendel terrassidel on kergesti leitav ja kättesaadav lindudele maitsev toit (rääkimata läheduses toimuvast lisasöötmisest), paigale on kerge juurdepääs ning seal on enamasti inimesevaba rahulik ja turvaline keskkond, on osapoolte kohtumisel ka konfliktid kerged tekkima.

Samas, kui terrassidel valitseb puhtus ning pesitsusperioodi eel on lindudele ennetavalt ja arusaadavalt märku antud, et nendel kohtadel on olemas seal sageli tegutsev peremees, ei tohiks suuremat tüli tekkida.»